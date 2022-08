Mann wird eine Tasche mit 300 Euro Bargeld gestohlen

Ein 50-Jähriger stellt seine Tasche auf einer Bank vor dem Bahnhofsvorplatz in Donauwörth ab. Er lässt sie kurze Zeit aus den Augen. Das reicht einem Dieb.

Einem Mann ist am 27. Juli in Donauwörth die Tasche geklaut worden. Der 50-jährige Frührentner aus Donauwörth stellte laut Polizei um 19 Uhr seine Umhängetasche auf einer Bank am Bahnhofsvorplatz ab. Anschließend ging der Mann den eigenen Angaben zufolge etwa 50 Meter weiter zu einer anderen Bank. Als er nach wenigen Minuten wieder zurückkam, war seine Tasche bereits entwendet worden.

In dieser befanden sich unter anderem eine Geldbörse mit rund 300 Euro Bargeld sowie ein Schlüsselbund. Der Geschädigte erstattete erst am Montag Anzeige bei der Donauwörther Inspektion. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)