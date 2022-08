Mann wird Geldbeutel am Arbeitsplatz in Donauwörth geklaut

Am Donnerstag ist einem 39-Jährigen bei der Arbeit die Geldbörse entwendet worden. Darin waren mehr als 500 Euro Bargeld und diverse Karten.

Während seiner Arbeitszeit wurde einem Mann in Donauwörth am Donnerstag sein Geldbeutel geklaut. Der 39-Jährige legte diese mit rund 500 Euro Bargeld und diversen Geldkarten auf seinem Schreibtisch neben seiner Druckmaschine ab. Dort wurde die Geldbörse laut Polizei mutmaßlich von einem Arbeitskollegen zwischen 8 Uhr und 12 Uhr geklaut. Der Arbeitsplatz des Geschädigten, der sich am Stillflecken in Donauwörth befindet, ist für jeden Mitarbeiter zugänglich. Den Beuteschaden schätzt die Polizei auf etwa 600 Euro. Wer dazu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter Telefon 0906/70 66 70 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung setzen. (AZ)