Mann wirft in Donauwörth Müllsack in Schrebergarten

Ein zunächst Unbekannter entsorgt seinen Hausmüll in Donauwörth auf eine ungewöhnliche und illegale Art. Die Polizei kann den Täter überführen.

Ein zunächst Unbekannter hat seinen Hausmüll in Donauwörth auf eine ungewöhnliche und illegale Art entsorgt. Wie die Polizei berichtet, schleuderte der Täter am Samstag oder Sonntag einen vollen 60-Liter-Sack mit Müll in den Schrebergarten einer 75-Jährigen nahe der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Er beschädigte unter anderem eine Holzpalisade, die als Sichtschutz aufgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 100 Euro. Im Hausmüll konnte die Polizei Briefe und Adressaufkleber eines 31-Jährigen finden. Die Beamten zeigten den Mann wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz an. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch