Mann zahlt für Hausdachreinigung, die aber nicht durchgeführt wird

Einem Senior wird an seiner Haustür ein Angebot für eine Reinigung seines Dachs gemacht. Der Mann zahlt mehr als 3000 Euro, sauber gemacht wurde nicht.

Ein 88-jähriger Donauwörther hat sich am Montag von einem bislang unbekannten Mann an der Haustüre zu einer Vorauszahlung in Höhe von 3200 Euro zur angeblichen Reinigung seines Hausdaches überreden lassen. Das berichtet die Polizei, die versprochene Leistung erfolgte aber nicht. Daher wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt aufgenommen.

Der Tatverdächtige wird den Angaben nach folgendermaßen beschrieben: etwa 170 Zentimeter groß, rund 30 Jahre alt, kräftig, rundes Gesicht, kurzes Haar, Vollbart, sprach Deutsch mit auffällig ausländischem Akzent. Er trug eine kurze, blaue Sporthose und ein weißes T-Shirt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.