Mann zückt bei Streit in Donauwörth ein Messer

In Donauwörth streiten sich zwei Männer wegen eines geparkten Autos. Die Polizei rückt mit einem größeren Aufgebot an.

Wegen eines Streits ist es am Montagabend in Donauwörth zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. In einem Wohngebiet in der Georg-Regel-Straße stellte um etwa 19.30 Uhr ein 73-Jähriger seinen Pkw ab. Ein 35-Jähriger zeigte darüber dem Autofahrer seinen Unmut und tat kund, dass selbiger dort angeblich nicht parken dürfe. Es am es zu einem recht heftigen Streit zwischen den beiden Männern, zu dem auch noch der 42-jährige Sohn des Pkw-Besitzers hinzukam. Schließlich zog der 35-Jährige den aktuellen polizeilichen Erkenntnissen zufolge ein Messer, klappte dieses auf und drohte damit, es einzusetzen, sollten sich die Männer nähern.

Dann entfernte sich der Mann in eine Wohnung in einem nahegelegenen Mehrparteienhaus. Da die beiden anderen Beteiligten informierten die Polizei. Die eilte mit mehreren Streifen zu der Örtlichkeit. Der 35-Jährige trat nach mehreren Kontaktversuchen vor die Türe und konnte durchsucht werden. Das Messer stellten die Gesetzeshüter in der Wohnung sicher.

Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von deutlich über drei Promille. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte den Betrunkenen vorsichtshalber. Dieser wurde wegen des Verdachts der Bedrohung angezeigt. (AZ)