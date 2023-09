Margot Marquart und Alexander Hupfer fragen: Was will Kunst sein?

Die beiden Kunstschaffenden zeigen ihre Arbeiten im Rahmen der Donauwörther Kulturtage im Färbertörle. So zeit- und grenzenlos können Darstellungsformen sein.

Was will Kunst sein? Diese Frage stellen sich immer wieder Künstlerinnen und Künstler sowie Kunstinteressierte und es gibt darauf keine eindeutige Antwort. Auch die Ausstellung „Kunst ist …“ von der Meringer Künstlerin Margot Marquardt und dem Kauferinger Künstler Alexander Hupfer, die vom 7. bis zum 28. Oktober im Donauwörther Färbertörle (Kugelplatz 5) zu sehen ist, widmet sich dieser Frage. Sie will veranschaulichen, wie Kunst eine zeit- und grenzenlose Darstellungsform sein kann, um individuellen Wahrnehmungen und Empfindungen Ausdruck zu verleihen.

Margot Marquardt präsentiert im Färbertörle neben Bronzeskulpturen vor allem Arbeiten, die sich mit der Schrift in der Kunst auseinandersetzen. Deren Bedeutung werde meist unterschätzt, erläutert sie. Es gehe ihr in ihren Werken um das Zeichenhafte, sowohl in gezeichneten Linien als auch in gelöteten. Es entstehen geschriebene Wortgebäude, die einen Hinweis auf eine Botschaft enthalten können. Worte sollen sensibilisieren und im täglichen Einsatz überlegt angewendet werden, um einer Verrohung vorzubeugen, betont sie.

Hupfer befasst sich mit dem Gilgamesch-Epos

Für Alexander Hupfer beginnt Kunst bereits beim Finden von Ideen, die durch bewusstes Wahrnehmen und Empfinden entstehen. Themen können unter anderem entstehen mit der Auseinandersetzung von philosophischen Grundfragen des menschlichen Daseins. Das Umsetzen des Themas z.B. in Malereien und Zeichnungen sollen dann den Betrachter dazu anregen, eigenen Gedanken zu den Themen nachzugehen.

In der Ausstellung zeigt Alexander Hupfer Werke, die sich auf den Epos „Gilgamesch“ beziehen. Das Epos entstand im 3. Jahrtausend vor Christus und gehört mit zu den ersten dokumentierten Niederschriften, die sich mit den Grundfragen des menschlichen Daseins auseinandersetzten. Aus Sicht des Künstlers ist das Gleichnis zeit- und grenzenlos und vielleicht ein Paradebeispiel für Bedürfnisse der Menschheit eine friedliche Koexistenz zu finden.

info: Die Ausstellung ist samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Vernissage findet am 7. Oktober von 15 bis 18 Uhr statt.