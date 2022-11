Maria aus Donauwörth feiert am 11.11. ihren elften Geburtstag

Ein einmaliges Ereignis: Die Schülerin aus Donauwörth hat immer an einem besonderen Tag Geburtstag, heuer ist er aber besonders besonders. So feiert sie.

Der elfte Elfte ist für viele ein besonderer Tag. Für alle, die Fasching feiern zum Beispiel. In Donauwörth etwa stürmten die Narren um 16:11 Uhr das Rathaus. Für Maria Gropper aus dem Stadtteil Berg ist es aus einem anderen Grund ein besonderes Datum: Es ist ihr Geburtstag. Und dieses Jahr nicht einfach irgendeiner. Am elften Elften 2011 ist sie geboren, heuer wird sie elf. Uhrzeit der Geburt: 13.11 Uhr.

Dabei wäre der Geburtstermin eigentlich ein anderer gewesen. Mutter Nadine Gropper erzählt: "Sie hat sich zwei Tage länger Zeit gelassen." Was sagt Maria selbst zu ihrem kuriosen Ehrentag? "Ich habe mich heute schon gefreut, aber nicht wegen des Datums. Ich freue mich auf jeden Geburtstag." In der Schule und von der Verwandtschaft sei sie aber häufiger auf die besondere Zahlenkombination aufmerksam gemacht worden. Dass ihr Geburtstag ein besonderes Datum ist – das sei ihr schon bewusst, solange sie sich zurückerinnern kann, sagt Maria.

Den Geburtstag feiert sie mit der Familie, den Nachbarn und ein paar Freundinnen mit Muffins und Kuchen. Aus Zirndorf sind die Großeltern nach Donauwörth gekommen. Die größere Feier mit den Freundinnen stehe dann in acht Tagen an, sagt Maria. Reich beschenkt wurde sie schon am elften Elften, wie der Gabentisch im Wohnzimmer der Groppers zeigt.

Die Geburtstagsgeschenke für Maria aus Berg gefallen auch Häsin Hörnchen

Von vielen Dingen, die da liegen, hat auch Häsin Hörnchen, die Maria an ihrem Geburtstag zu sich ins Wohnzimmer holt, etwas. Denn die Elfjährige hat bei ihren Wünschen auch ihre Haustiere bedacht und so finden sich unter den Geschenken zahlreiche Leckerbissen für die Nager.

Kopfhörer, ein rundes Wandregal, Hasen-Snacks – worüber freut Maria sich am meisten? "Ich fand alle Geschenke toll." Häsin Hörnchen wird es auch nicht langweilig, wenn sie nicht gerade mit der Familie im Wohnzimmer Geburtstag feiert. Sie hat jede Menge Gesellschaft von Artgenossen. Maria hat neun Hasen, um die sie sich laut ihrer Mutter super kümmert.

Fasching findet die Schülerin auch okay. Den feiert sie aber nicht am elften Elften, sondern lieber in den Faschingsferien. "Da sind wir meistens beim Skifahren", sagt Maria.

Achso, was Marias Lieblingszahl ist? Die Frage erübrigt sich.