Marianne Ach aus Donauwörth stirbt mit 82 Jahren

Trauer um die langjährige Grünen-Kommunalpolitikerin und Kneipenbus-Mitinitiatorin Marianne Ach aus Donauwörth.

Marianne Ach war eine viel beschäftigte Frau. Nicht nur, dass sie Mittelpunkt einer Großfamilie war. Die Donauwörtherin, die einst in Immenstadt im Allgäu aufwuchs, engagierte sich in der Kommunalpolitik und für junge Menschen. Nun ist Marianne Ach im Alter von 82 Jahren nach längerer Krankheit gestorben.

Die Biografie von Marianne Ach ist nicht alltäglich. Sie lebte in jungen Jahren in München, verbrachte einige Monate in England, zog mit ihrer Familie für dreieinhalb Jahre nach Indien, wo sie und ihr Mann Jörg in der Entwicklungshilfe tätig waren, Anfang der 1970er-Jahre ließen sich die Achs in Donauwörth nieder.

Marianne Ach erreichte 1996 in Donauwörth ein Wahlergebnis, das für Aufsehen sorgte

Die kommunalpolitische Karriere von Marianne Ach begann 1990, als erstmals für die Grünen in den Donauwörther Stadtrat gewählt wurde. Dem Gremium gehörte sie 22 Jahre lang an, unter anderem auch als Umweltreferentin. 1996 trat sie bei der Bürgermeister-Wahl gegen Amtsinhaber Alfred Böswald (CSU) an und holte über 30 Prozent der Stimmen - ein Ergebnis, das über die Region hinaus für Aufsehen sorgte. Zudem war sie Kreisrätin - und zwar von 1996 bis 2016. Marianne Ach packte oft unbequeme Themen an. Im Mittelpunkt ihres Handelns stand immer der Mensch. Mit viel Herz, aber auch Nachdruck und Hartnäckigkeit, setzte sie sich für Benachteiligte ein, gründete einen Arbeitskreis "In Würde alt werden", war Vorstandsmitglied im Kreisverband des Bund Naturschutz und war im Bündnis Bahnhof Donauwörth aktiv.

Organisatorin und Fahrerin im Verein Kneipenbus Donau-Ries

Von Mitte der 1990er-Jahre an war Marianne Ach zusammen mit ihrem Ehemann Motor des Vereins Kneipenbus Donau-Ries. Als Organisatorin und Fahrerin legte die siebenfache Mutter Hunderte von Abend- und Nachtschichten ein, um dafür zu sorgen, dass viele Tausend junge Menschen in der Region sicher aus der Disco oder von Partys nach Hause gelangten.

Unsere Zeitung würdige die Kneipenbus-Initiative mit der "Silberdistel". Die Stadt Donauwörth verlieh Marianne Ach für ihre Verdienste um das Gemeinwohl 2014 die Bürgermedaille in Gold. (AZ)