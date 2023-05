Marihuana-Geruch verrät Kiffer in Mehrfamilienhaus in Donauwörth

Ein 18-Jähriger konsumiert Drogen in Donauwörth. So kommt die Polizei dem jungen Mann auf die Schliche.

Eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 18-Jähriger in Donauwörth eingehandelt. Er flog auf, weil eine Streife der Polizei in dem Mehrfamilienhaus, in dem der junge Mann wohnt, feststellte, dass es stark nach Marihuana roch. Der 18-Jährige händigte den Beamten einen Joint aus und räumte ein, zuvor Cannabis konsumiert zu haben. (AZ)