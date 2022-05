Markante Rotbuche in Donauwörth hätte nicht gefällt werden müssen

Plus Eine 150 Jahre alte Rotbuche in Donauwörth wurde gefällt. Anwohner waren entsetzt. Die Naturschutzbehörde sagt: Das hätte nicht geschehen müssen.

Vor drei Monaten ließ ein Donauwörther auf seinem Grundstück eine Rotbuche fällen, jetzt muss er die Konsequenzen des eigenmächtigen Handelns tragen. Denn die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Donau-Ries hatte sich nach der Berichterstattung unserer Redaktion selbst vor Ort ein Bild gemacht und kam jetzt zu dem Schluss: Den Baum zu fällen wäre noch nicht nötig gewesen und vor allem nicht zu diesem Zeitpunkt.