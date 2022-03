Eine besondere musikalische Begegnung mit dem Maruti Quintett in Donauwörth

Plus Fünf Bläserinnen und ein Moderator lassen hören, was es mit "Frenglish" auf sich hat. Ein sehr aparter Konzertabend im Donauwörther Zeughaus.

Frischen Frühlingswind brachte das Maruti Quintett jetzt im Rahmen der Frühjahrs-Kulturtage ins Donauwörther Zeughaus. Aparte Holzbläserklänge ließen die Herzen der Zuhörer höherschlagen. Das Motto des Konzertabends - "Frenglish" - vereinte in apartem Miteinander Werke aus der englischen und französischen Musik. Nicht zuletzt die galante Moderation trug zum Gelingen der Veranstaltung bei.