Donauwörth

vor 18 Min.

Mehrgenerationen-Sportpark in Donauwörth sorgt schon vor Eröffnung für Ärger

Plus Für 1,65 Millionen Euro baut die Stadt Donauwörth in der Parkstadt einen Mehrgenerationen-Sportpark. Anwohner sind nicht begeistert und fordern Nachbesserungen.

Von Barbara Wild

Noch ist der Mehrgenerationen-Sportpark in Donauwörth nicht eröffnet. Doch schon jetzt sorgt das neue Projekt in der Parkstadt für ordentlichen Unmut bei den Anwohnerinnen und Anwohnern. Jugendliche haben bereits jetzt den Platz als Treffpunkt entdeckt und scheinen bis in die Nacht hinein zu feiern, Musik aufzudrehen oder auf dem Kleinfeld-Fußballplatz zu lärmen. So zumindest schildern es die mittlerweile entnervten Anwohnenden: "Dieser Sportplatz entwickelt sich schon jetzt zu einem Ärgernis der gesamten Nachbarschaft", sagt Roland Otto. Zugleich fühlen sich die Anlieger von der Stadt Donauwörth nicht ernst genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen