Donauwörther Gymnasiasten sprechen über Menschenrechte in Russland

Am Donauwörther Gymnasium erklärten Vertreter von Amnesty International, welche Menschenrechtsverstöße es in Russland gibt.

Wie steht es um die Menschenrechte in Russland? Dieses hochaktuelle Thema beschäftigte die Schüler am Donauwörther Gymnasium. Cynthia Byrne, Pauline Haller und Wilhelm Hofmann, Mitglieder der Augsburger Sektion von Amnesty International, berichteten dazu anlässlich des Menschenrechtstags des Projektseminars Geschichte.

Nach der Begrüßungsrede von Schulleiter Karl Auinger und einer Einstimmung in das Thema „Menschenrechte in Russland“ durch Benedikt Laber stellten sich die Mitglieder von Amnesty International vor und boten den Schülerinnen und Schülern der 9. Jahrgangsstufe anhand einer anschaulichen Präsentation in der Großen Aula wichtige Einblicke über die Menschenrechtsorganisation und deren Tätigkeit in Bezug auf Russland und den Krieg in der Ukraine. Anschließend wurden die Neuntklässlerinnen und Neuntklässler aufgeteilt und von der 2. bis 6. Stunde im Wechsel in verschiedenen Klassenzimmern jeweils über einen anderen Bereich informiert.

Cynthia Byrne, Pauline Haller und Wilhelm Hofmann, Mitglieder der Augsburger Sektion von Amnesty International, am Donauwörther Gymnasium. Foto: Christian Schwab

Die Jugendlichen bekamen hierbei Einblicke in Menschenrechtsverstöße in Russland und den von Russland besetzten Gebieten, welche sie sich im Rahmen von interaktiven Stationen erarbeiten konnten. Diese waren zuvor vom P-Seminar unter der Leitung von Dr. Christian Schwab von 14 Schülerinnen und Schülern der zwölften Jahrgangsstufe erstellt worden und wurden von ihnen im Laufe des Vormittags im Unterricht präsentiert.

Hierbei wurden nicht nur die schlimmen Zustände in russischen Gefängnissen und die sich immer weiter verschärfenden Einschränkungen von Presse- und Meinungsfreiheit thematisiert, sondern auch auf Diskriminierung von Angehörigen der LGBTQ-Community, ethnischen Minderheiten und auf Verstöße im Militär und im Rahmen der Kriegsführung aufmerksam gemacht. Dabei wurde deutlich, wie sehr sich die Situation in Russland in den letzten zwanzig Jahren verschlechtert hat.

Beim Menschenrechtstag am Donauwörther Gymnasium war Russland das Thema. Foto: Christian Schwab

In den Pausen war es für alle interessierte Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums möglich, sich am ai-Pavillon im Pausenhof über die Tätigkeitsfelder von Amnesty International und die Möglichkeiten von Jugendlichen zum eigenen menschenrechtlichen Engagement (z.B. im Rahmen des jährlichen ai-Briefmarathons zu informieren, Aktionsgruppen an Schulen usw.) zu informieren.

(Text von Mona Weber, Elisa Grebien, Lisa-Sophie Blattner)