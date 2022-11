Donauwörth/Mertingen/Tapfheim

Drei regionale Büchereien haben das Gütesiegel bekommen

Plus Die Bibliotheken in Donauwörth, Mertingen und Tapfheim sind qualitativ hochwertige Partner von Schulen. Das wurde jetzt wieder einmal offiziell festgestellt. Die Minister Markus Blume und Michael Piazolo gratulieren.

Drei regionale Büchereien dürfen sich jetzt über eine besondere Auszeichnung freuen: Die Stadtbibliothek Donauwörth und die Gemeindebüchereien Mertingen und Tapfheim wurden mit dem Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ geehrt. Sie gilt quasi als die "TÜV-Plakette" zur sicheren Teilnahme an den Methoden der modernen Informationsgesellschaft. Die ausgezeichneten Bibliotheken unterstützen die Schulen in herausragender Weise bei der Nachwuchsförderung künftiger Leseprofis. Sie zeigen, dass Bibliotheken sowohl mit Buch, als auch am Bildschirm topfit sind. "Ihr Angebot begeistert klassische Bücherfans und nutzt zugleich die Chancen digitaler Formate“, betont Kunstminister Markus Blume anlässlich der Verleihung des Gütesiegels in der Stadtbücherei Augsburg. Die Auszeichnung geht an zwölf wissenschaftliche, 17 kirchlich-öffentliche und 37 kommunale Bibliotheken.

