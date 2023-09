Wahlkampf in Donauwörth: Katharina Schulze besucht die Donau-Ries-Ausstellung

Plus Auf der Donau-Ries-Ausstellung kommt die Grünen-Politikerin Katharina Schulze mit Kritikern ins Gespräch. Punkten kann sie dann vor allem bei der Parteiveranstaltung in Mertingen.

Als Katharina Schulze über die Donau-Ries-Ausstellung läuft, fällt das Interesse weitaus geringer aus als noch vor wenigen Tagen. Denn da war Hubert Aiwanger, Vizeministerpräsident im Bayerischen Landtag, in Donauwörth zu Gast. Bei ihrem Besuch kommt die Grünen-Politikerin dennoch mit verschiedenen Ausstellern ins Gespräch. Einige Besucherinnen und Besucher schießen sogar ein gemeinsames Foto mit der Landtagsabgeordneten. Applaus erntet sie aber erst am Abend.

Zusammen mit ihren Parteikollegen Eva Lettenbauer, die wieder für den Landtag kandidiert, und Albert Riedelsheimer, der für den Bezirkstag kandidiert, beginnt der Besuch von Katharina Schulze im Energiezelt. Von dort aus geht es zu den Schreinern. Sie kommt mit einigen Ausstellern ins Gespräch, wie Ulrich Wolf aus Maihingen oder Roland Strauß aus Mauren. Auch für Erwin Gufler, Obermeister der Schreiner-Innung Donau-Ries, nahm sich Schulze Zeit für ein Gespräch.