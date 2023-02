Michael Bosse will für die Freien Wähler in den Landtag

Exklusiv Der Donauwörther Kreis- und Stadtrat Michael Bosse wird von den Freien Wählern als Direktkandidat aufgestellt. Er hat sich klare Ziele gesetzt.

Überraschung bei den Freien Wählern: Michael Bosse, stellvertretender Bürgermeister und Stadtrat in Donauwörth und seit 2020 auch Kreisrat, wird im Oktober als Direktkandidat für den Landtag antreten. Bei der Nominierungsversammlung im Gasthaus Braun in Wörnitzstein überzeugte er seine Parteimitglieder des Kreisverbandes Donau-Ries. Florian Riehl aus Rain wird sich um das Direktmandat für den Bezirkstag bewerben. Auf der Liste stehen Michael Dinkelmeier aus Wemding (Landtag) und Ulrich Reiner ( Bissingen) für den Bezirkstag.

Mit Bosse wird ein erfahrener Kommunalpolitiker und Wahlkämpfer antreten. Zuletzt bewarb er sich um das Amt des Oberbürgermeisters in Donauwörth und schaffte es in die Stichwahl. Jetzt scheint er sich höhere Ziele gesetzt zu haben und hofft auf den Einzug in den Bayerischen Landtag. Rückenwind erhofft er sich davon, dass bei den Kommunalwahlen 2020 doch viele Rathauschefposten von Parteifreien besetzt wurden.

Die Freien Wähler Donau-Ries haben sich für die Wahl im Oktober aufgestellt. Michael Bosse (Mitte) wird Direktkandidat für den Landtag, Florian Riehl (Zweiter von links) für den Bezirkstag. Ulrich Reiner (links) und Michael Dinkelmeier (rechts) stehen auf Listenplätzen. MdL Fabian Mehring gratulierte zur Nominierung. Foto: Freie Wähler

"Wir wollen das Ergebnis von 2018 noch mal deutlich steigern", hat Bosse als Ziel ausgerufen. Damals erreichten die Parteifreien 11,3 Prozent – 4,5 Prozent mehr als 2013 – und holten nach der CSU und den Grünen die drittmeisten Stimmen. Direktkandidat war damals Stephan Stieglauer. Der dreifache Familienvater Bosse will nun mit seinen Ideen für mehr Transparenz in der Politik, Abbau von Bürokratie und besserer medizinischer Versorgung auf dem Land Wahlkampf machen. Am Herzen liege ihm besonders das Handwerk und die Arbeitsplatzsicherung durch regionale Ansiedlungen. Auf der Liste geht Michael Dinkelmeier, der seit Kurzem Bezirkschef der Jungen Freien Wähler ist, auf Stimmenfang.

Florian Riehl ist ebenfalls kein Unbekannter. Er führt die Fraktion der Freien Wähler im Kreistag und ist Stadtrat in Rain. „Ein Vertreter aus der Region in München ist für alle Städte und Gemeinden des Landkreises enorm wichtig“, so seine Meinung, denn „ohne unsere Vertreter im Bayerischen Landtag wäre etwa die Wiedereröffnung der Wartehalle am Rainer Bahnhof nicht möglich gewesen“. Auf der Liste kandidiert Ulrich Reiner aus Bissingen. Er hatte bereits 2021 versucht für die Partiefreien in den Bundestag einzuziehen.

Rückenwind erhielten die Nominierten vom Landtagsabgeordneten Dr. Fabian Mehring aus Meitingen, der nach Wörnitzstein gekommen war, um persönlich für Bosse und Riehl zu werben.

