Donauwörth

12:30 Uhr

Michaela May gestattet einen Blick in ihr Leben "hinter dem Lächeln"

Dieses Lächeln kennt jeder – Die Schauspielerin Michaela May war zu Gast in Donauwörth. Sie ist aber nicht nur der "personifizierte Sonnenschein", sondern lässt auch in die weniger sonnigen Seiten ihres Lebens blicken.

Plus Schauspielerin Michaela May liest in Donauwörth aus ihrer Autobiografie, spricht von "tollen Hechten" ebenso wie von Familie und persönlichen Verlusten.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

"Bitte hinsehen, ich führe was Tolles vor." Als Dreikäsehoch hat Gertraud Elisabeth Berta Franziska Mittermayr die lustige Oma Fanny, ihre Eltern und ihre Geschwister ins Wohnzimmer gebeten, um ihnen etwas vorzusingen, zu tanzen, für Spaß zu sorgen. Heute ist sie 70 Jahre alt, eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands und heißt Michaela May. Der Filmstar, wie sie von ihren Klassenkameradinnen in der Schule schon genannt wurde, war bei den Kulturtagen in Donauwörth zu Gast.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen