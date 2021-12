Französisches Militär bestellt 30 Maschinen von Airbus Helicopters

Plus Airbus Helicopters meldet einen extrem wichtigen Auftrag für den neuen Hubschrauber vom Typ H160. Der soll aber erst der Anfang sein.

Wenige Tage nach der Auslieferung des ersten Exemplars des H160-Hubschraubers an einen zivilen Kunden meldet Airbus Helicopters einen weiteren, für das Unternehmen immens bedeutenden Auftrag für dieses neu entwickelte Modell. Das französische Militär hat 30 Maschinen bestellt. Dabei handelt es sich aber nur um die erste Tranche.