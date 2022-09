Donauwörth

Mit dem Herbst rückt auch die Energiearmut näher

Das Zählwerk in einem Gaszähler dreht sich und dreht sich - viele Menschen sind völlig verunsichert angesichts der Preisentwicklung auf dem Energiemarkt. Für die Hilfsorganisationen ist das ein neues Tätigkeitsfeld.

Plus Die Preise für Strom und Gas schießen im Tagesrhythmus immer wieder in die Höhe. Viele Menschen im Landkreis Donau-Ries könnte dies durchaus in die Enge treiben, befürchtet die Caritas.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Der Blick auf die Vergleichsportale bei Strom und Gas lässt die Energiekunden dieser Tage entweder erschaudern, resignieren oder schier verzweifeln. Die Caritas Donau-Ries befürchtet, dass sich einige Menschen im Landkreis die neuen Abschläge auf Energie bald schlicht nicht mehr leisten können. Das Wort "Energiearmut", das vor einigen Monaten noch eine Art Kunstbegriff war, rückt näher, meint Caritas-Geschäftsführer Branko Schäpers.

