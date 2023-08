Donauwörth

06:00 Uhr

Mit den Donauwellen soll Donauwörth attraktiver werden

In der Reichsstraße wurden sogenannte Donauwellen aufgestellt. Doch was sagen die Passantinnen und Passanten dazu?

Von Lisa Fricke

Von Lisa Fricke

Es ist ein schöner, sonniger Nachmittag. Ein perfekter Tag, um wieder einmal durch die Donauwörther Innenstadt zu schlendern. Vom Landratsamt herkommend, der Reichsstraße folgend, fallen in Richtung Rathaus auf der Höhe des Reichstadtbrunnens die ersten Veränderungen auf: breite, wellenförmige Holzkonstruktionen. Was hat es denn damit auf sich?

Bei diesen Holzkonstruktionen handelt es sich um die sogenannten Donauwellen. Sie wurden im Rahmen des Projekts "Attraktivierung der Innenstadt" aufgestellt. Mirko Zeitler, Pressesprecher der Stadt Donauwörth, erklärt: "Die Donauwellen sowie die Fahrradständer und auch vereinzelte Blumentöpfe sind die ersten sichtbaren Veränderungen im Rahmen des Projekts." Bis circa Mitte September sollen weitere folgen. Unter anderem soll es in Zukunft mehr Grün in der Reichsstraße geben, es werden Abfalleimer aufgestellt, und auch Bänke mit Rückenlehnen sind geplant.

