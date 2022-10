Mit der Bierflasche im Auto an der Polizei vorbei

Mit einer Bierflasche in der Hand fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Auto an einer Polizeistreife vorbei. Die Beamten schauten dann genauer hin.

Ein 64-jähriger Mann hat sich am Mittwochnachmittag in der Neudegger Allee doppelt ungeschickt verhalten: Der Mann fuhr um 15.45 Uhr am Steuer seines Autos eine Bierflasche trinkend an einem Streifenwagen der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth vorbei. Die Beamten kontrollierten den 64-Jährigen daraufhin umgehend. Er gab an, zuvor bereits zwei Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Die Beamten veranlassten, wie die Polizei mitteilt, "eine ärztliche Blutentnahme zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Alkoholkonzentration im Körper während der Fahrt" und stellten die Autoschlüssel sicher. Diese wurden der Ehefrau übergeben. Eine Anzeige war zudem die Folge. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch