Theater: Mit Fleischsalat zum Liebesglück

Mit großer Vorfreude kündigt der Theaterverein Donauwörth seine neue Spielzeit auf der Bauernbühne in Auchsesheim an. Ab dem 29. März wird auf der Bühne des Gasthauses Hoser das Lustspiel „Die Tante mog koin Fleischsalat“ gespielt. Das Stück verspricht, die Zuschauer mit Humor, Charme und einer gehörigen Portion bayerischer Lebensfreude zu unterhalten. Der von Toni Lauerer verfasste Dreiakter erzählt die Geschichte der ledigen Tante Gretl (Anja Römer), die sich im fortgeschrittenen Alter doch noch Enkel wünscht. Der einzige, der ihr diesen Wunsch erfüllen könnte, scheint ihr Neffe Basti (Stephan Geist) zu sein. Der jedoch hat sich ausgerechnet in die Nachbarstochter Sabine (Lilli Specht/Isabella Ott) verguckt, die bei seiner Mutter Helma (Martina Hechemer) gar nicht gut ankommt. Schuld daran ist Sabines Vater Alois (Christian Faul), der vor vielen Jahren derbe Späße mit Helma getrieben hat. Doch zusammen mit Bastis Vater Erich (Florian Lang), einer gewieften Ärztin (Daniela Gerstmeier) und nicht zuletzt dank eines ausgeklügelten Plans, schafft es Tante Gretl, Helma samt deren Freundin Rosa (Diana Radmiller) ordentlich hinters Licht zu führen und den jungen Liebenden ein Happy End zu verschaffen.

Theater in Auchsesheim: Lachen bei den Proben

Regisseurin Martina Wittek probt bereits eifrig mit ihrer Truppe und verspricht den Zuschauern einen unterhaltsamen Theaterabend: „Wir sind bereits mit viel Spaß dabei und können uns bei einigen Szenen selbst oft das Lachen nicht verkneifen.“

Karten für die rasante Komödie gibt es telefonisch (siehe Info) oder online. Schnell sein lohnt sich, da einige der acht Aufführungen bereits komplett ausverkauft sind.

Infos:

Karten dienstags zwischen 9:00 und 12:00 Uhr telefonisch unter 0906/8981. Termine: 29.03. sowie 05./06./12./13./20. Und 21.04. jeweils 19:30 Uhr und am 30.03. um 15:00 Uhr im Gasthaus Hoser in Auchsesheim