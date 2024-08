Mit Gott von Donauwörth bis ans andere Ende der Welt

Die Hills sind auf Heimaturlaub. Nein, eigentlich ist dieses Wort falsch. Also von vorn. Die Hills haben sich auf den langen Weg von Paraguay nach Donauwörth gemacht um hier weiterzuarbeiten. Um zu sammeln, damit andere Menschen, gut 11.000 Kilometer entfernt, etwas Würde bekommen. Die Hills wollen arbeiten für die Mitmenschen, für Gott, so würden sie es beschreiben. Es ist ihr Antrieb, der Grund, weshalb sie alles aufgegeben haben anno 2006 hier in Deutschland. Und mit nichts außer ein paar Koffern und den damals noch sehr kleinen Kindern nach Südamerika gingen. In den vergangenen Jahren haben die Hills eine Menge durchgemacht, haben Katastrophen und Krisen erlebt - aber sie haben nie aufgegeben. Geholfen hat ihnen dabei auch etwas, was seit Generationen eine Familientradition ist in Donauwörth.

