Mit Haftbefehl gesuchter Mann wird mit gestohlenem Fahrrad in Donauwörth aufgegriffen

Kurioser Fall in Donauwörth: Nicht nur liegt gegen einen aufgegriffenen Mann ein Haftbefehl vor, er hat auch noch Diebesgut dabei.

Ein 24-jähriger Mann ist am Montagabend gegen 21 Uhr in Donauwörth zwischen der Donau-Meile und den Bahngleisen einer polizeilichen Kontrolle unterzogen worden. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten verhafteten den Mann und brachten ihn in die JVA Kaisheim.

Der 24-Jährige hatte ein hochwertiges Mountainbike dabei. Er konnte den Beamten allerdings keinen Eigentumsnachweis zeigen und machte zudem unterschiedliche Angaben zur Herkunft des Fahrrads. Die Polizei geht davon aus, dass das Rad geklaut wurde. Es handelt sich um ein Cube Aim, Modell 2019, Farbe rot, Rahmenhöhe 19 Zoll. Ein möglicher Eigentümer soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 0906/706670. (AZ)