Mit Nikolaus und Chili sin carne beim Winterwalking

Plus Pünktlich zum traditionellen Donauwörther Winterwalking ist die Stadt eine romantische Puderzucker-Landschaft. Was der Alpenverein alles geboten hat.

Petrus muss Mitglied im Donauwörther Alpenverein sein, denn pünktlich zum traditionellen Winterwalking sorgen die vom Schnee gepuderten Wege für das perfekte romantische Weihnachtsambiente. Die rund 210 Läuferinnen und Läufer stehen pünktlich um 17 Uhr in den Startlöchern als die sechs Kilometer lange Strecke für alle freigegeben wird.