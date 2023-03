Donauwörth

Mit Powerbox Systems aus Donauwörth heben Weltmeister ab

Plus Weitgehend unbekannt und doch Weltmarktführer ist Powerbox Systems. Was die Donauwörther Firma herstellt und warum Weltmeister Dankesbriefe schreiben.

Von Barbara Wild

Recht unscheinbar liegt die Produktionshalle im Donauwörther Gewerbegebiet. Nur Technikbegeisterte wissen wohl, was sich hinter dem Namen Powerbox Systems (PBS) verbirgt, der hier in großen Lettern auf einem Schild am Parkplatz steht. Die Firma ist Weltmarktführer, liefert in 50 Länder auf der Welt. Showpiloten, Weltmeister und nationale Meister setzen auf die selbst entwickelte Elektrotechnik aus Donauwörth. Das Produkt: Stromversorgung und Fernsteuerungen für Modellflugzeuge.

