Mit Totholzhaufen und Steingebilde Artenschutz fördern

Auch die LEW Verteilnetz engagiert sich für mehr Artenschutz. Die Betriebsstelle in Donauwörth ist bereits im ersten Jahr dabei. Besonders Insekten sollen geschützt werden.

Insekten spielen für unser Ökosystem eine wichtige Rolle. Die intensive Bewirtschaftung unserer Grünlandflächen führt jedoch dazu, dass Bienen, Schmetterlinge und andere Kleintiere immer weniger Lebensraum haben. Mit gezielten Artenschutzmaßnahmen hat das Unternehmen LEW Verteilnetz auf den Flächen ihrer Betriebsstandorte und Umspannwerke Lebensräume geschaffen. Für die Betriebsstelle in Donauwörth wurde jetzt ein Konzept umgesetzt, von dem nicht nur Insekten profitieren.

Mit diesen Projekten setzt sich LEW für mehr Artenschutz ein

Totholzhaufen, Steingebilde aus Sand und Kies, eine Benjeshecke aus Astmaterial und aufgefräste Böden, in die heimisches Saatgut eingebracht wurde, sind nur einige Maßnahmen, die in Donauwörth umgesetzt wurden. Zudem wurde eine Streuobstwiese mit Apfelbäumen angelegt, die in wenigen Jahren erste Früchte tragen werden. "Artenschutz ist ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Ausrichtung von LEW. Deshalb engagieren wir uns in vielen Projekten für die ökologische Aufwertung von Flächen. So schützen wir Insekten, die unsere Umwelt im Gleichgewicht halten und einen wichtigen Beitrag für unser Ökosystem, unsere Gesundheit und Lebensqualität leisten", sagt Karin Frank, Kommunalbetreuerin und zuständig für Artenschutzprojekte bei LEW.

Über zwölf Betriebsstellen und 128 Umspannwerke verfügt der Netzbetreiber in der Region. An zwölf Standorten werden in diesem Jahr Artenschutzprojekte umgesetzt. Eine der ersten Betriebsstellen, an denen die ökologischen Maßnahmen bereits realisiert wurden, ist Donauwörth. (AZ)