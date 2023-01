Donauwörth

Mitten im Winter: Schützen feiern in Donauwörth im Zelt

In diesem Zelt auf dem Festplatz an der Neuen Obermayerstraße in Donauwörth findet am Sonntag die Sebastianifeier des Schützengaus Donau-Ries statt.

Plus Die Sebastianifeier des Schützengaus Donau-Ries fand in den vergangenen Jahren in Donauwörth in immer neuen Ausweichquartieren statt. Nun gibt es eine Premiere.

So mancher, der in diesen Tagen im Bereich der Neuen Obermayerstraße in Donauwörth unterwegs ist, reibt sich verwundert die Augen. Mitten im Winter steht auf der großen Fläche ein Festzelt. Der sonst voll belegte Parkplatz kann nur noch zum Teil genutzt werden. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt fliegen Schneeflocken um das Zelt, das über ein Aggregat beheizt wird. Drinnen stehen Bänke und Tische vor einer Bühne, über der drei Flaggen hängen. An dieser ungewohnten Örtlichkeit werden am Sonntag zwischen 800 und 1000 Schützen erwartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

