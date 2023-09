Modellbootfahren beendet die Freibadsaison in Donauwörth

Die Stadt Donauwörth zieht positive Bilanz für den Badesommer 2023 und setzt am 17. September einen besonderen Schlusspunkt darunter.

Die Saison im Donauwörther Freibad neigt sich dem Ende zu. An 128 Öffnungstagen kamen Spiel und Spaß beim Baden auf dem Schellenberg nie zu kurz. Mit einer Rekordzahl von über 5500 Besuchern war der 22. August der beliebteste Badetag. „Bis jetzt hatten wir insgesamt schon um die 117.000 Besucher, mit ein bisschen Glück und Sonnenschein knacken wir bis zum Ende der Saison noch die 120.000“, freut sich der Leiter der Bäderbetriebe Robert Blaschek. Zudem wurde Mitte August der 100.000 Badegast der Saison 2023 begrüßt.

Das Freibad-Jahr 2023 hatte viele Höhepunkte auf dem Programm, so ziehen die Verantwortlichen Bilanz. Ein ganz besonderes Ereignis war die 60-Jahr-Feier vom 7. bis 9. Juli. Dort war an drei Tagen ein breites Programm an Attraktionen geboten: Von der stimmungsvollen Stadtkapellen-Serenade über Showacts und ein umfangreiches Kinderprogramm bis hin zur abendlichen Party mit DJ war für jedes Alter Spaß und gute Laune garantiert – und das bei freiem Eintritt am kompletten Wochenende und zu allen Veranstaltungen.

Jubiläum, Freibadfilm und Freibadlied krönen die Saison

Anika Höß, Leiterin des Sachgebiets Schule, KiTa, Sport resümiert: „Es war eine tolle, sonnige Badesaison mit vielen Highlights - nicht zu vergessen der Freibadfilm zum Jubiläum und das extra komponierte Freibadlied. Ein richtiger Ohrwurm, der den ein oder anderen bestimmt noch über die Saison hinaus begleiten wird.“ Neben der 60-Jahr-Feier gab es außerdem den Schwimmwettkampf des VSC Donauwörth, verschiedene Yoga-Angebote, Schwimmkurse der Wasserwacht, Aktionen vom Gesundheitsamt (Sonne mit Verstand), Schnuppertauchen und ein ausgiebiges Ferienprogramm.

Das Saisonfinale wird ebenfalls mit einer besonderen Aktion gefeiert: Am letzten Freibad-Öffnungstag, dem 17. September, findet wieder das beliebte Modellboot-Fahren von 13 bis 18 Uhr statt. Interessierte Besucher können die verschiedenen Schiffsmodelle im Schwimmerbecken bewundern – der Eintritt ist vormittags rabattiert und ab 13 Uhr frei.

Auch wenn es draußen wieder kälter wird, kommt der Badespaß in Donauwörth auch weiterhin nicht zu kurz: Das Stadtbad am Mangoldfelsen öffnet ab dem 9. Oktober wieder seine Tore. Jeder Schwimmbegeisterte kann Donnerstag und Freitag von 17 bis 21 Uhr dort seinen Badespaß genießen. Interessenten für einen Schwimmkurs können sich direkt bei Robert Blaschek unter der Telefonnummer: 0173/8642796 melden. (pm)

Lesen Sie dazu auch