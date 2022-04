Donauwörth/Möttingen

12:00 Uhr

Zwei Jahre Pandemie: Donauwörther Pfleger zieht für sich nüchterne Bilanz

Seit 25 Jahren ist Oliver Tiedemann Altenpfleger. "Wir müssen viel aushalten", sagt der Möttinger, der beim BRK in Donauwörth arbeitet.

Von Barbara Wild

Oliver Tiedemann liebt seinen Beruf. Seit 25 Jahren ist der Möttinger Altenpfleger, seit zwei Jahren im BRK-Seniorenheim am Mangoldfelsen in Donauwörth. "Ich helfe gerne den Menschen und die Bewohner sind einfach dankbar. Das motiviert mich", sagt der 44-Jährige. Dennoch schaut er mit Sorge auf seinen Berufsstand. Denn auch nach zwei Jahren Pandemie hat sich an den Strukturen nichts geändert. "Wir müssen nach wie vor viel aushalten", sagt er.

