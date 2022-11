Mondelez-Mitarbeiter fordern in Donauwörth mehr Geld

Energie, Lebensmittel, Rohstoffe – alles wird teurer. Deshalb fordern Mitarbeiter von Mondelez in Donauwörth mehr Lohn. Am Donnerstag wird bei Valeo in Wemding gestreikt.

Musik der Hardrock-Band AC/DC dröhnt aus den Lautsprechern. Die sind an diesem Mittwoch auf der Ladefläche eines Lastwagens auf dem Parkplatz vor dem Mondelez-Werk in Donauwörth aufgebaut. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mondelez und von Zott aus Mertingen, sind zu einer Kundgebung zusammenkommen. Sie wollen mehr Lohn.

Tim Lubecki von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sagt, die Nahrungsmittelpreise seien um 15 Prozent gestiegen. "Das bedeutet, dass es Produzenten teilweise gelungen ist, höhere Rohstoff- und Energiepreise an den Einzelhandel weiterzugeben." Deshalb sei es jetzt an der Zeit, höhere Löhne zu zahlen: "Wir sind die Gelackmeierten, denn wir bezahlen die höheren Preise. Aber es gibt Spielraum für ordentliche Lohnerhöhungen."

3,25 Prozent mehr Lohn reicht Mondelez-Mitarbeitern in Donauwörth nicht

Ende Oktober kam von den Arbeitgebern ein Angebot, das Lubecki als Mogelpackung bezeichnet: 3,25 Prozent mehr Lohn ab Juni 2023 und befristete Einmalzahlungen von 150 Euro netto monatlich. "Angesichts von prognostizierten sieben bis elf Prozent Preissteigerung für das nächste Jahr ist das Angebot eine Frechheit."

Die NGG habe die Verhandlungen nach sieben Stunden unterbrochen und die Schlichtung angerufen. Diese wird laut Gewerkschaft in den kommenden Wochen stattfinden. Falls die Schlichtung nicht erfolgreich ist? Lubecki stimmt die Angestellten am Mittwoch darauf ein, dann in den Streik zu treten. "Ich verlasse mich auf euch", ruft er in das Mikrofon.

Tausende IG Metall-Mitglieder streiken im Landkreis Donau-Ries

Einen kleinen Seitenhieb auf die IG Metall, die ihrer Forderung nach acht Prozent mehr Lohn seit gut einer Woche mit Warnstreiks in Nordschwaben und Augsburg Nachdruck verleiht, kann Lubecki sich nicht verkneifen. "Die ganze Frühschicht ist hier, das soll uns die IG Metall erst mal nachmachen."

Am Dienstag hatten sich rund 2000 Airbus-Angestellte vor der Kantine in Donauwörth versammelt, um für mehr Lohn zu demonstrieren. Für Donnerstagvormittag erwartet die IG Metall 550 Streikende bei der Firma Valeo Schalter und Sensoren in Wemding.