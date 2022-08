Zwei Rehe laufen in Autos und werden getötet

Bei Monheim prallt ein Kleintransporter auf ein Reh. Der Aufprall ist so heftig, dass das Tier im Kühlergrill stecken bleibt.

Zwei Wildunfälle haben sich am Mittwochabend beziehungsweise am frühen Donnerstagmorgen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Donauwörth ereignet. Am Mittwoch um 19.45 Uhr war eine 64-jährige Donauwörtherin mit ihrem Auto innerorts auf der Schellenbergstraße unterwegs. Vor der Abzweigung zur Dr.-Loeffelad-Straße sprang aus Richtung des Wohngebietes kommend ein Reh in die Beifahrerseite des Pkw. Das verletzte Tier musste von einer verständigten Polizeistreife durch einen Schuss aus der Dienstpistole von seinem Leiden erlöst werden. Am Donnerstag, um 4.45 Uhr, lief auf der Staatsstraße 2214, bei der Abzweigung Monheim-Kreuth, ein Reh vor einen Kleintransporter aus Göttingen. Der Frontalaufprall war derart stark, dass das tote Reh danach nahezu komplett im Kühlergrill steckte. Der Gesamtschaden beider Wildunfälle beläuft sich auf rund 3500 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch