Moped-Unfall im Kreisverkehr am Schnellimbiss

Zwei Jugendliche verunglücken in Donauwörth mit einem Moped. Das Duo kommt mit Schürfwunden davon.

Einen Unfall verursacht hat ein Jugendlicher mit seinem Moped am Samstagabend im Kreisverkehr am Schnellimbiss in Donauwörth. Nach Angaben der Polizei geriet der 16-Jährige mit seiner Maschine um kurz nach 22 Uhr aus ungeklärter Ursache zu stark in Schieflage. Das Moped, auf dem auch ein 15-Jähriger saß, kippte auf die rechte Seite und schlitterte mehrere Meter weit im Kreisel. Die beiden Jugendlichen erlitten Schürfwunden am Ellbogen, an den Knien und Händen. Das Rote Kreuz brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth wurde ebenfalls alarmiert, aber glücklicherweise nicht weiter gebraucht. (AZ)