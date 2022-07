Mopedfahrer prallt in Donauwörth Auto ins Heck

Ein 16-Jähriger erkennt in der Donauwörther Bahnhofstraße ein abbiegendes Auto zu spät und prallt ins Heck. Er verletzt sich am Handgelenk.

Ein Mopedfahrer aus Kaisheim hat am Dienstagabend einen Auffahrunfall in Donauwörth gebaut. Der 16-Jährige war hinter dem Wagen eines 34-Jährigen aus Kassel auf der Dillinger Straße in Richtung Bahnhofstraße gefahren. Dieser wollte auf Höhe der Hausnummer 45 in einen linksseitigen Parkplatz einbiegen. Das aber erkannte der Mopedfahrer zu spät.

Der Jugendliche prallte mit seinem Gefährt ins Heck des Autos. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Das Moped war nicht mehr fahrbereit. Der Jugendliche erlitt eine Handprellung. (AZ)