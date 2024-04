Mopedfahrer stürzt bei Unfall und verletzt sich

Ein Autofahrer hatte die Vorfahrt des 25-Jährigen missachtet. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Ein Mopedfahrer wurde am Samstagnachmittag kurz vor 17 Uhr an der Ecke Weningstraße/Küsterfeldstraße bei einem Unfall verletzt. Nach Polizeiangaben wollte zu dieser Zeit ein 49-jähriger Autofahrer dort nach rechts in die Küsterfeldstraße abbiegen. Für ihn war „Vorfahrt gewähren!“ ausgewiesen. Beim Abbiegen übersah er einen 25-jährigen Mopedfahrer, der stadtauswärts fuhr. Dieser stürzte und zog sich Verletzungen zu. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 2200 Euro. Die Polizei Donauwörth leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)