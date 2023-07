Mopedfahrerin verunglückt in Parkstadt wegen Ölfleck

Ein Unbekannter hinterlässt in der Donauwörther Parkstadt eine Ölspur auf der Straße. Deshalb kommt es zu einem Unfall.

Weil ein Unbekannter auf der Schellenbergstraße in der Donauwörther Parkstadt einen größeren Ölfleck hinterlassen hat, ist eine Mopedfahrerin verunglückt. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr. Die 17-Jährige war mit ihrem Zweirad in Richtung Zirgesheimer Straße unterwegs. Wegen des rutschigen Untergrunds verlor die Jugendliche in einer Linkskurve die Kontrolle über das Moped und stürzte. Die Fahrerin verletzte sich unter anderem im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. An der Maschine entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung. Die Dienststelle bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)