Mord an Simone Langer aus Donauwörth: Wie wertvoll sind die Hinweise?

Plus Nach der TV-Sendung "Aktenzeichen XY" hat die Kripo Dillingen einiges zu tun. Die Ermittler hoffen auf einen Treffer, um den Fall aus dem Jahr 1983 endlich zu lösen.

Gut eine Woche nach der "Aktenzeichen XY"-Sendung ist die Kripo Dillingen weiter damit beschäftigt, die zum Mordfall Simone Langer aus Donauwörth eingegangenen Hinweise abzuarbeiten. Nach dem erneuten Fahndungsaufruf meldeten sich mehr als 100 Personen im Studio des ZDF und bei der Dienststelle der Polizei. Angesichts dieser Vielzahl sei einiges zu tun, heißt es aus den Reihen der Kriminalpolizei.