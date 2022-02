Donauwörth

18:04 Uhr

Mord an Simone Langer ist heute Thema bei "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Eine Szene aus dem Beitrag, der über den Mord an Simone Langer aus Donauwörth für die TV-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF gedreht wurde.

Plus Die Kripo blickt mit Spannung der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" zum Mordfall Simone Langer entgegen. Auch ein Fahrzeug und dessen Besitzer interessieren die Ermittler.

Von Wolfgang Widemann

Bei der Suche nach dem Mörder von Simone Langer zeichnen sich für die Kripo Dillingen vor der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... ungelöst" zwei Schwerpunkte ab, die eine wichtige Rolle spielen könnten. Zum einen geht es um ein Fahrzeug, das in der Nacht auf 29. Juli 1983 am Ort des Verschwindens bei Donauwörth gesichtet wurde. Zum anderen verfolgt die Polizei eine Spur, die in den Norden Bayerns führt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen