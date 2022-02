Donauwörth

Mord an Simone Langer: Schwester hofft auf "Wunder"

Katja Schmid hat über all die Jahre zahlreiche Erinnerungsstücke aufbewahrt, die ihrer älteren Schwester Simone gehörten, die 1983 ein Unbekannter ermordete.

Plus Der Mord an Simone Langer aus Donauwörth blieb 39 Jahre ungeklärt. Ihre Familie hat Hoffnung, dass der Täter gefunden wird - dank "Aktenzeichen XY...ungelöst".

Von Wolfgang Widemann

Wenn Katja Schmid über ihre Schwester Simone spricht, dann hat sie ein Lächeln im Gesicht: "Sie war schon eine Lustige. Mit der konnte man alles machen." Die 49-Jährige hütet eine ganze Schachtel voll mit Erinnerungsstücken an Simone wie einen Schatz. Ihre "große Schwester" ist nur ein Teil ihrer Kindheit. Denn in der Nacht auf 29. Juli 1983 wurde Simone Langer aus Donauwörth jäh aus dem Leben gerissen. Ein Unbekannter traf am nördlichen Rand des Donauwörther Stadtteils Berg auf die 15-Jährige und ermordete sie. Nach fast 39 Jahren hat Katja Schmid jetzt aber noch einmal die Hoffnung, dass das Verbrechen aufgeklärt wird.

