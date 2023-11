Motorradfahrer stürzt mit seiner Maschine auf Ölfilm

In Donauwörth ist ein Motorradfahrer auf schmierigem Untergrund zu Fall gekommen. Er verletzte sich leicht, sein Fahrzeug hat einen höheren Sachschaden.

Ein Ölfilm hat dafür gesorgt, dass ein Motorradfahrer am Montag nahe der Westspange gestürzt ist und sich dabei leicht verletzte. Gegen 12.58 Uhr war der 24-jährige Biker nach Polizeiangaben auf der Westspange in Richtung Bahnunterführung unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr stürzte er auf schmierigem Untergrund auf dem Asphalt. Er verletze sich leicht am Bein. An der Maschine entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zum Abbinden der Ölspur waren Kräfte der Donauwörther Feuerwehr erforderlich. Die aufnehmenden Beamten organisierten zudem über den städtischen Bauhof eine Warnbeschilderung. Der Verursacher des Ölfilms ist aktuell unbekannt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefon 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)