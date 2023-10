Motorradfahrer wird bei Unfall auf der B16 verletzt

Auf der Bundesstaße bei Donauwörth kommen sich ein Auto und ein Motorrad in die Quere. Beide Beteiligte melden sich später bei der Polizei.

Auf der B16 bei Donauwörth sind sich am Freitag ein Auto und ein Motorrad in die Quere gekommen. Dies führte zu einem Unfall, den beide Beteiligte erst später bei der Polizei meldeten.

Um kurz nach 15 Uhr teilte ein 53-Jähriger aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis bei der Inspektion in Donauwörth mit, dass er einen Motorradfahrer überholt habe, der vor ihm auf die Bundesstraße habe auffahren wollen. Der Pkw-Fahrer gab an, er sei sich nicht sicher, ob er den Mann auf dem Zweirad verletzt habe. Wenig später erschien der betroffene 50-Jährige, der tatsächlich Blessuren davongetragen hatte, in seinem Heimatort Neuburg auf der Wache, um Anzeige zu erstatten.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 53-Jährigen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Körperverletzung. (AZ)