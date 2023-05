Motorradfahrerin verletzt sich leicht bei Unfall in Donauwörth

Am Freitag wurde einer 17-Jährigen in der Neudegger Allee mit ihrem Motorrad die Vorfahrt genommen. Beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzte sie sich leicht.

Am Freitagmittag hat sich im Bereich der Neudegger Allee ein Unfall infolge einer missachteten Vorfahrt ereignet. Um 12.40 Uhr fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Gelände des Krankenhaus Donauwörth in die Neudegger Allee. Dort übersah er die Motorradfahrerin, die aus Richtung des Stauferparks kam und Vorfahrt hatte. Beim Zusammenprall der Fahrzeuge stürzte die 17-Jährige von ihrem Fahrzeug und verletzte sich leicht. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. (AZ)