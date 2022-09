Mountainbike am Bahnhof Donauwörth gestohlen

Ein Augsburger hat sein Fahrrad am Donauwörther Bahnhof abgeschlossen, doch am nächsten Tag fehlte von dem Rad jede Spur.

Am Donauwörther Bahnhof ist ein Mountainbike gestohlen worden. Ein 49-jähriger Augsburger sperrte am Dienstagnachmittag, sein schwarzes Mountainbike der Marke Conway, Model CCC 300, mit einem Kettenschloss ab. Als er am nächsten Tag gegen 7 Uhr zurückkam, war das Rad weg. Laut der Polizei Donauwörth beläuft sich der Schaden auf etwa 300 Euro. (AZ)