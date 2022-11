Müll und 3000 Kippen eingesammelt: In Donauwörth wurde wieder geploggt

Es war die letzte Müllsammel-Aktion des Jahres. Mehr als ein Dutzend Erwachsene und Kinder haben die große Kreisstadt ein wenig sauberer gemacht.

3000 Kippen und eine große Menge an Müll haben sie eingesammelt. Zum Auftakt der Europäischen Woche der Abfallvermeidung hatte die Plogging-Gruppe des Vereins Transition Town eine letzte Müllsammelaktion für 2022 in der Donauwörther Altstadt organisiert. Beim Plogging verbinden Freiwillige oft das Joggen mit dem Aufsammeln von Müll. Es geht aber auch im Spaziertempo. Neun Erwachsene und zwei Kinder waren in Donauwörth unterwegs. Sieben Mitglieder der Stiftung Sankt Johannes haben die mit dem Umweltpreis ausgezeichnete Sammelgruppe unterstützt.

Das Motto der diesjährigen Europäischen Woche der Abfallvermeidung in Deutschland lautete "Nachhaltige Textilien: Wiederverwendung statt Verschwendung!" Zu diesem Anlass ist der Umfrage-Aschenbecher des Vereins in der Reichsstraße vor dem Secondhand-Laden "Second Lifestyle" wieder im Einsatz. Die Frage, über die mit Zigarettenkippen abgestimmt werden kann, lautet: "Kaufst du ab und zu Second Hand?"

Jugendliche tragen laut einer Donauwörtherin oft die Hälfte ihrer Kleidung kaum

"50 Prozent der Jugendlichen in Deutschland zwischen 14 und 29 Jahren tragen die Hälfte ihrer Kleidung nie oder nur selten", erzählt Katrin Gleißner, Inhaberin des Ladens "Second Lifestyle". "Kleidung sollte bewusst gekauft und wertgeschätzt werden."

Laut einer Publikation des Umweltbundesamtes von 2019 geben Deutsche monatlich im Schnitt 78 Euro für Kleidung aus. Das summiert sich zu einem Gewicht von etwa 18 Kilogramm Textilien pro Person und Jahr. Christine Anselmi, Leiterin der Plogging-Gruppe Donauwörth, sagt: "Wir sollten dringend weg vom Massenkonsum hin zu Slow Fashion kommen." (AZ)