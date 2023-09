Müllfahrzeug beschädigt Auto in Donauwörth

Beim Zurücksetzen beschädigte ein Fahrer eines Müllfahrzeugs ein Auto in Donauwörth. Dabei entstand ein hoher Schaden.

Am Freitag hat sich ein Unfall mit einem Müllfahrzeug in Donauwörth ereignet. Gegen 15.50 Uhr setzte in der Mertinger Straße der 50-jährige Fahrer eines Müllfahrzeugs mit seinem Fahrzeug zurück. Dabei wurde das Auto eines 39-Jährigen erheblich im Bereich der Frontpartie beschädigt. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. (AZ)