Müllwerker fährt in der Donauwörther Innenstadt gegen Laterne

Beim Rangieren in der Schustergasse fährt ein Müllauto gegen eine Laterne an einer Hauswand.

In der Donauwörther Innenstadt hat ein 21-jähriger Meitinger mit seinem Müllfahrzeug eine Straßenlaterne umgefahren. Passiert ist das Missgeschick beim Rangieren in der Schustergasse hinter dem Gasthof "Zum Hirsch". Beim Rückwärtsfahren blieb der Laster mit dem linken Heck an einer Straßenlaterne hängen.

Die Laterne war an einer Hausmauer angebracht, wurde durch den Anprall herausgerissen und fiel zu Boden. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Fahrer meldete den Zusammenstoß sofort und wurde von der Polizei gebührenfrei verwarnt. Die aufnehmenden Beamten informierten den Bauhof der Stadt Donauwörth. (AZ)

Lesen Sie dazu auch