Donauwörth/München

vor 17 Min.

"In meinen Geschichten sind die Kinder schlauer als die Erwachsenen"

Plus Silke Wolfrum ist Hörfunk-Autorin und schreibt Bücher, beides für Kinder. Aufgewachsen ist sie in Donauwörth. Die Ideen – magisch oder tierisch – gehen ihr nicht aus.

Von Barbara Wild

Frau Wolfrum, seit 20 Jahren schreiben Sie Hörgeschichten, Hörspiele, Bücher für Kinder. Sie sind Vollzeit-Autorin. Wie schwer ist es, auf so einem umkämpften Markt Fuß zu fassen?



Silke Wolfrum: Der Markt für Kinderbücher ist tatsächlich sehr umkämpft. Man braucht sehr viel Geduld, Ausdauer, eine hohe Frustrationstoleranz und auch Glück, um einen Verlag zu finden. In Deutschland gibt es kaum eine Autorenförderung, die Verlage setzen viel auf Lizenzen - also erfolgreiche, ausländische Bücher werden für den deutschen Markt aufgelegt. So ist das Risiko minimiert. Es ist wirklich schwierig Bücher unterzubringen. Deshalb leben ja auch die wenigsten Autoren nicht vom Verkauf der veröffentlichten Bücher, sondern von ihren Lesungen. Für den Rundfunk zu schreiben hat den großen Vorteil, dass nicht auf Verkaufszahlen geschaut wird, wie das im Kinderbuchbereich der Fall ist. Die Redaktion kennt mich, schätzt meine Arbeit und es steht mir relativ frei zu schreiben, was ich möchte. Als Rundfunkautorin oder -autor ist man viel freier. Und gleichzeitig ist das Angebot für die Kinder vielseitiger.

