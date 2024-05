Museumsmonat Mai: Das ist in Donauwörth geboten

Die Große Kreisstadt beteiligt sich mit diversen Aktionen am Heimat-Erlebnistag sowie am Europa-Wochenende und am Internationalen Museumstag.

Im Mai gibt es in den Museen der Stadt Donauwörth viele Aktionen. Zudem ist ab sofort das Haus der Stadtgeschichte nach der Renovierung wieder regelmäßig für Besucher geöffnet. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Jeden ersten Sonntag im Monat wird im historischen Rieder Tor von 14 bis 17 Uhr Donauwörths Geschichte lebendig. Von den Gründungen der Burg Mangoldstein und des Klosters Heilig Kreuz im 10. und 11. Jahrhundert bis hin zur Bombardierung im April 1945 dokumentiert das Haus der Stadtgeschichte eindrücklich die Entwicklung von Donauwörth im Laufe der Zeit.

Ganz neu in der Ausstellung zu sehen: Ein Stadtmodell, das nach dem Stich "Thonauwerth" aus dem Monumentalwerk "Topographia Germaniae" von Matthäus Merian gefertigt wurde. Dieses einzigartige Modell wurde von Klaus Grapow in Detailarbeit erstellt und zeigt die Stadt Donauwörth aus vergangenen Zeiten. Wer das neue Modell genauer betrachtet und sich in der Stadt auskennt, wird schnell feststellen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und das ist tatsächlich so: Merian fertigte seine Stiche meist aus Erinnerungen von seinen Reisen und orientierte sich an Zeichnungen auch aus anderen Händen. So kam es zu solchen Ungenauigkeiten, die ortskundige Besucher selbst entdecken können.

Heimat-Erlebnistag in Donauwörth: Das ist am 5. Mai geboten

Am 5. Mai findet der bayernweite Heimat-Erlebnistag statt, an dem sich auch Donauwörth mit verschiedenen Aktionen in der Innenstadt beteiligt: Im Käthe-Kruse-Puppen-Museum steht eine besondere Sonntagsführung auf dem Programm, die sich mit dem Thema "Käthe Kruse und ihre Puppenwerkstätten in Donauwörth von 1946 bis heute" befasst. Diese Führung, die um 15 Uhr stattfindet und im Museumseintritt enthalten ist, bietet einen Einblick in die Geschichte der berühmten Puppenmacherin.

Zudem steht im Heimatmuseum der neue Detektivkoffer für Familien mit Kindern ab acht Jahren bereit, der zu einer Detektiv-Rallye quer durchs Museum einlädt. Zusätzlich werden am Heimat-Erlebnistag zwei Führungen von der städtischen Tourist-Information angeboten: Eine auf den Turm des Liebfrauenmünsters um 15 Uhr (Treffpunkt am Münsterplatz) und eine Familienführung mit dem Titel "Geschichte und G'schichtn" um 16 Uhr (Treffpunkt an der Städtischen Tourist-Information in der Rathausgasse).

Museumstag: Besondere Ausstellung im Käthe-Kruse-Puppen-Museum

Das darauffolgende Europa-Wochenende verspricht eine weitere Reise durch die Geschichte von Käthe Kruse: Am 11. Mai startet im Käthe-Kruse-Puppen-Museum die Sonderausstellung "10 Jahre Sammlung Riemersma in Donauwörth – dat wil ik ook!", die Puppen-Szenerien von Tiny Riemersma aus einer der einst bedeutendsten Privatsammlungen weltweit zeigt. Am Sonntag, 12. Mai, um 15 Uhr erfahren Museumsbesucher passend zum Europa-Wochenende mehr über Käthe Kruses Einflüsse und Stationen in der Führung "Käthe Kruse in Europa – Breslau, Ascona, Paris, Berlin"

Eine Woche später, am 19. Mai, feiern die Donauwörther Museen den Internationalen Museumstag. An diesem Tag öffnen sich die Türen aller städtischen Museen und laden dazu ein, bei freiem Eintritt die Donauwörther Geschichte zu erkunden. Das Heimatmuseum und das Haus der Stadtgeschichte im Rieder Tor haben von 14 bis 17 Uhr geöffnet, während das Käthe-Kruse-Puppen-Museum von 11 bis 18 Uhr seine Türen öffnet. Hier können die kleinen Besucher nicht nur an einer Kinder- und Familienführung teilnehmen, sondern im Anschluss auch kostenfrei ihre eigene Käthe-Kruse-Anziehpuppe gestalten. (AZ)