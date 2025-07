Mit 1000 Euro unterstützt der Lions Club Donauwörth die musikalischen Projekte der Realschule Heilig-Kreuz in Donauwörth. „Wir möchten das durch unsere Activities erwirtschaftete Geld aus der Region gerne auch in der Region - und hier am besten für die Jugend - investieren“, so Lions-Präsidentin Stephanie Winter, die als Grundschuldirektorin selbst weiß, wie wichtig die Musik in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen ist. Sie fördert nicht nur die Kreativität, sondern auch das Selbstbewusstsein der jungen Menschen. So ist die Spende bei Heilig-Kreuz gut aufgehoben - egal, ob Schulorchester oder Musical, hier weiß man: Musik ist Trumpf!

