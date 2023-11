Donauwörth

Musikalische Momente, die unter die Haut gingen

Plus In der Realschule Heilig Kreuz wurde die neue Aula mit einer überzeugenden Musical-Produktion eingeweiht. Die Schülerinnen und Schüler spielten und sangen "Belle Blanche".

Endlich kann die Aula der Donauwörther Realschule Heilig Kreuz nach der Generalsanierung wieder für Veranstaltungen genutzt werden. Besonders die Musical AG der Schule unter Leitung von Andrea Hutzler hatte diesen Augenblick lange herbeigesehnt und nutzte nun erstmals die neu gestalteten Räumlichkeiten für ihre Musical-Produktion „Belle Blanche“.

An drei Abenden entführten die rund 35 Mitwirkenden ihr Publikum in ein entferntes Königreich, in dem seit der Geburt der beiden Prinzen Patrick, alias Valentina Förg, und Philip, dargestellt von Lea Wenninger, alles weiß ist. Königin Rosa (Amelie Seidemann) und ihr Gemahl König Richard (Katharina Schuch), erwarten ihr drittes Kind und die Feen (Ann-Sophie Daum, Stella Meyer, Mila Zweckbronner, Roja Bengel) prophezeien zum Entsetzten aller, dass diese Tochter einst großes Unglück über das Land bringen wird. Auf Rat des weisen Eremiten, überzeugend von Jonathan Förg dargestellt, wird die Prinzessin Belle Blanche (Jana Eisenwinter) zusammen mit einem kleinen Hündchen (Eileen Martens) in einen entlegenen Turm verbannt und kann von diesem Fluch nur erlöst werden, wenn drei geheimnisvolle Dinge gefunden werden.

